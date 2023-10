Longoria a totalement retourné sa veste à l'OM

Thibault Morlain

Aujourd'hui, Pablo Longoria est toujours le président de l'OM. On pouvait pourtant en doute il y a quelques jours. En effet, l'avenir de l'Espagnol était très incertain suite à la réunion houleuse avec les supporters. Alors qu'on s'attendait à un départ de Longoria, il est finalement resté à l'OM. Mais voilà que cela n'était pas sa décision première.

La crise à l'OM aura fait quelques victimes avec les départs de Marcelino et Javier Ribalta. Ayant décidé de se mettre en retrait pendant quelques jours, Pablo Longoria continue d'être le président olympien. Pourtant, Marcelino l'a révélé, son compatriote espagnol avait lui aussi prévu de s'en aller...

« Nous devions partir avec lui »

Dans un entretien pour AS , Marcelino a ainsi lâché à propos de Pablo Longoria : « Quand Longoria et les 3 autres personnes de la direction m'ont détaillé les menaces, ils étaient enclin à partir. Lors de la réunion du mardi, c'était établi. Et c'est clair que si la personne qui avait confiance en moi part, ma conclusion est que tout ce que représentait Longoria devait partir. Nous devions partir avec lui ».

« En parlant avec le propriétaire... »