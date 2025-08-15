L'OM vise le jackpot : Un attaquant sur le point d'être transféré !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Actif dans le sens des arrivées, l’OM l’est également dans le sens des départs cet été. Ainsi, alors que le club phocéen s’est déjà notamment séparé de Luis Henrique, Quentin Merlin et Valentin Rongier, d’autres ventes sont à prévoir. Et voilà qu’afin de financer les prochaines arrivées, l’OM pourrait se séparer d’un joueur avec une belle valeur marchande.

L’OM a encore certaines ambitions d’ici la fin du mercato estival. En effet, le club phocéen souhaiterait faire venir de nouvelles recrues, ciblant pour cela 4 nouveaux joueurs. Un défenseur central, un latéral gauche, un milieu et un attaquant seraient ainsi désirés pour Roberto De Zerbi. Mais en parallèle, il faut toujours dégraisser et afin de faire rentrer de l’argent dans les caisses, l’OM aurait pris une grande décision.

Rowe est à vendre ? Selon les informations de L’Equipe, la prochaine vente de l’OM pourrait bien être Jonathan Rowe. Pourtant autant d’une belle préparation avec Roberto De Zerbi, l’Anglais, arrivé il y a un an à Marseille, aurait ainsi été placé sur le marché des transferts. Rowe disposant d’une belle valeur marchande, cela pourrait donc permettre à l’OM d’encaisser un joli chèque.