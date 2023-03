L’OM veut le recruter, il pousse un coup de gueule

Arnaud De Kanel

Souvent critiquée, la Ligue 1 réserve un très beau spectacle cette saison. Elle est marquée notamment par l'éclosion de Folarin Balogun, cinquième meilleur buteur du championnat. L'OM ne serait pas insensible à son charme et aimerait le recruter. De son côté, le jeune attaquant anglais se plait tellement en France qu'il est monté au créneau pour défendre la Ligue 1.

Prêté au Stade de Reims par Arsenal, Folarin Balogun flambe en France. Le cinquième meilleur buteur de Ligue 1 est épanoui et porte désormais son compteur à 15 réalisations en 25 matchs. Forcément, cela n'a pas échappé à Pablo Longoria, puisque La Gazetta dello Sport rapporte que l'OM aimerait le recruter. L'opération pourrait même se conclure aux alentours de 20M€. En fervent défenseur de la Ligue 1, Balogun a poussé en coup de gueule contre les détracteurs du championnat de France.

Il a sauvé le PSG avec Kylian Mbappé https://t.co/kvO3VNbKCe pic.twitter.com/ZqOpKKEj8G — le10sport (@le10sport) March 11, 2023

«Je ne comprends pas pourquoi cette ligue n’est pas respectée»

Dans un entretien accordé à Onze Mondial , Folarin Balogun a défendu le niveau de la Ligue 1. « La Ligue 1 est vraiment très difficile. Je suis très choqué lorsque l’on dit que cette ligue est facile… Je ne comprends pas pourquoi cette ligue n’est pas respectée à sa juste valeur parfois, surtout sur internet », confie le joueur pisté par l'OM, avant de poursuivre.

«Il y a beaucoup de très bonnes équipes»