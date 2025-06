L'OM veut boucler un troisième transfert, ce sera 25M€ !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ambitieux en vue de la saison prochaine, l’OM a déjà bouclé deux arrivées avec celles d’Angel Gomes et de CJ Egan-Riley. Désormais, le club phocéen fonce sur l’Argentin Facundo Medina, qui fait partie des références en Ligue 1. De son côté, le RC Lens évalue déjà le joueur de 26 ans à 25M€.

Le mercato estival s’agite pour l’OM . Auteur d’une belle saison en Ligue 1, le club phocéen veut se montrer à la hauteur de ses ambitions. La saison prochaine, Marseille va disputer la Ligue des Champions, et a donc besoin de se renforcer sur plusieurs postes afin de pourvoir un effectif de qualité à Roberto De Zerbi .

L’OM fonce sur Facundo Medina

Et clairement, la direction phocéenne n’a pas tardé avant de joindre la parole aux actes. L’OM a déjà bouclé les signatures d’Angel Gomes et de CJ Egan-Riley, libres de tout contrat après des passages à Lille et à Burnley. Désormais, Marseille a une nouvelle priorité, avec un joueur bien connu en Ligue 1 : Facundo Medina. Âgé de 26 ans, l’Argentin pourrait quitter le RC Lens cet été. A en croire les dernières indiscrétions de l’Equipe, le club artésien évalue son joueur à 25M€.