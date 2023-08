L’OM veut boucler un transfert, il dit non

Arnaud De Kanel

Avec l'arrivée de Geoffrey Kondogbia, l'OM possède un effectif très fourni au milieu de terrain, un peu trop même selon Pablo Longoria. Le président olympien aimerait se séparer d'un élément. Valentin Rongier pourrait en faire les frais mais sa volonté est toute autre.

L'OM vit encore un été agité. Igor Tudor a claqué la porte et c'est Marcelino qui a été nommé pour le remplacer. L'Espagnol a une préférence pour son milieu de terrain. Il souhaite composer avec Geoffrey Kondogbia et Jordan Veretout. Il y a donc embouteillage dans ce secteur car Valentin Rongier, Pape Gueye et Mattéo Guendouzi peuvent également jouer dans ce rôle.

L'OM veut vendre un milieu

Pablo Longoria aimerait bien dégraisser au milieu de terrain. Pape Gueye étant suspendu, Matteo Guendouzi et Valentin Rongier sont donc les deux joueurs les plus susceptibles d'être vendus cet été selon L'Equipe . Mais le capitaine olympien ne l'entend pas de cette oreille.

Rongier souhaite rester