L'OM veut boucler un transfert à 16M€ !

Amadou Diawara

Alors qu'il fait le plus grand bonheur de l'OM, Robinio Vaz aurait alerté à la fois Arsenal, Chelsea, le Bayern et le Napoli. En effet, toutes ces écuries européennes souhaiteraient recruter le crack de 18 ans en 2026. Ayant fixé son prix pour la vente de Robinio Vaz, l'OM réclamerait environ 16M€.

Depuis le début de la saison 2025-2026, Robinio Vaz excelle à l'OM. Ce qui n'a pas échappé à plusieurs colosses européens. D'après Africafoot, Robinio Vaz aurait séduit à la fois Arsenal, Chelsea, le Bayern et le Napoli. D'ailleurs, les Blues auraient déjà approché le joueur, son entourage et la direction de l'OM, et ce, pour boucler un transfert dès le prochain mercato hivernal.

OM : Robinio Vaz enflamme le mercato Comme rapporté par Africafoot, l'OM aurait déjà reçu une offre XXL pour le transfert de Robinio Vaz. Une proposition formulée par un club européen, dont l'identité n'a pas filtré. Toutefois, l'OM aurait rejeté cette offensive, avant de fixer son prix pour la vente de Robinio Vaz.