L’OM valide un transfert, une décision radicale est prise

Pierrick Levallet

Prêté par Arsenal la saison dernière, Mattéo Guendouzi s'était imposé à l'OM. Pablo Longoria avait alors levé son option d'achat cet été. Mais depuis, rien ne va plus pour l'international français, qui n'est plus indiscutable sous Igor Tudor. Le joueur de 24 ans pourrait donc claquer la porte lors du prochain mercato estival. Et Pablo Longoria ne fermerait pas la porte à son départ.

Sous contrat jusqu’en juin 2025, Mattéo Guendouzi pourrait claquer la porte de l’OM cet été. Incontournable sous Jorge Sampaoli, le joueur de 24 ans n’est plus indiscutable avec Igor Tudor. Le technicien croate attendrait plus de l’international français et n’a pas hésité à se passer de ses services lors des deux dernières rencontres.

Tensions à l’OM, Guendouzi attaqué https://t.co/R3g7AKmj5Q pic.twitter.com/69DKMkH5VV — le10sport (@le10sport) April 28, 2023

Guendouzi vit un calvaire à l'OM

Résultat, Mattéo Guendouzi est frustré et vit en plein malaise. Il pourrait ainsi être poussé vers la sortie lors du prochain mercato estival. Aston Villa est notamment annoncé sur l’ancien d’Arsenal. De son côté, l’OM aurait déjà pris une décision claire au sujet de l’avenir de son joueur.

Longoria ne lui ferme pas la porte