L’OM va tout chambouler, une énorme décision est prise

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

L’été dernier, comme souvent depuis l’arrivée de Pablo Longoria à l’OM, le club olympien a multiplié les prêts sur le marché des transferts. Un an plus tard, une décision est attendue pour la plupart d’entre eux. Et pour Ruben Blanco, Éric Bailly, Nuno Tavares et Issa Kaboré, l’aventure avec Marseille devrait s’arrêter là.

Comme toujours, l’OM a multiplié les prêts l’été dernier. Depuis sa prise de fonction à Marseille, Pablo Longoria a pris l’habitude de recruter des joueurs en prêt, une façon d’être ambitieux tout en restant cohérent financièrement. Lors du dernier mercato estival, Ruben Blanco, Éric Bailly, Nuno Tavares et Issa Kaboré sont arrivés sous la forme d’un prêt.

L’OM ne les conservera pas

D’après les informations de Foot Mercato , aucun des quatre ne sera conservé cet été. Pour des raisons différentes, l’OM ne les gardera pas. Avec Nuno Tavares, aucune option d’achat n’existe, ce qui facilite le dossier.

OM : Terrible annonce pour ce transfert à 32M€ https://t.co/GnaejreMBL pic.twitter.com/rmvpkzEZ4Y — le10sport (@le10sport) May 6, 2023

Kaboré trop cher, Bailly et Blanco n’ont pas convaincu

Ruben Blanco n’a pas beaucoup joué, Éric Bailly n’a jamais vraiment convaincu et ses blessures à répétition ont inquiété. Enfin, Issa Kaboré finit mieux sa saison mais l’OM ne se sent pas prêt pour lâcher les 20M€ réclamés par Manchester City. A présent, Pablo Longoria va devoir les remplacer !