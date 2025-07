L’OM va faire une folie sur le mercato !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après avoir recruté CJ Egan-Riley, Facundo Medina et Angel Gomes, l'OM continue sur sa lancée avec la ferme volonté de renforcer son secteur offensif. L'idée des Marseillais et de compenser le départ de Luis Henrique en le remplaçant par Igor Paixao. Le Brésilien est vu comme le parfait pendant à gauche de Mason Greenwood. Mais Feyenoord réclame un gros transfert et l'offre de 20M€ de l'OM n'est pas jugée suffisante.

Feyenoord très gourmand pour Igor Paixao... Et dans ce dossier, la priorité de l'OM est déjà bien connue puisqu'il s'agit d'Igor Paixao dont la saison à Feyenoord a marqué les esprits. Selon les informations de La Provence, le club phocéen a d'ailleurs d'ores et déjà dégainé une offre estimée une offre à 20M€, qui est loin de convaincre les Néerlandais qui attendent une proposition supérieure. D'autant plus que la Premier League pourrait se réveiller après un début de mercato timide.