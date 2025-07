Incroyable, l’OM racketté sur le mercato ?

Après avoir déjà ajouté 3 nouveaux à l’effectif de Roberto De Zerbi, l’OM veut encore faire venir du sang neuf. Le club phocéen travaille actuellement sur le transfert d’Igor Paixao. Mais voilà que le Feyenoord se montrerait très gourmand pour le transfert du Brésilien. Et visiblement, cela ne serait pas un hasard si les prix montent pour l’OM. Explications.

« On n’est plus dupe qu’il y a de l’oseille à l’OM »

Sur Twitch, Thibaud Vézirian a réagi au prix réclamé pour Igor Paixao. En ce sens, le journaliste a expliqué que face à l’OM, les clubs voudraient soutirer le plus d’argent avec un sous-entendu sur la vente imminente de la formation phocéenne : « Je trouve que ça devient des montants très chers. Mais comme beaucoup d’agents me l’ont dit depuis mai-juin « on n’est plus dupe qu’il y a de l’oseille à l’OM », je ne sais pas pourquoi ».