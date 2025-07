Kylian Mbappé : Le Real Madrid prêt à s’en débarrasser ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce mercredi soir, le PSG n’a donc fait qu’une bouchée du Real Madrid de Kylian Mbappé en demi-finale de la Coupe du monde des clubs (4-0). Un revers terrible qui a fait naitre de très nombreuses interrogations chez les Merengue. L’une d’elles concerne notamment la cohabitation entre Vinicius Jr et Kylian Mbappé. A tel point que le Real Madrid pourrait être obligé de se séparer d’une de ses stars…

L’été dernier, le Real Madrid a enfin réussi à mettre la main sur Kylian Mbappé. Après de nombreux échecs, la Casa Blanca a fait venir le Français, qui était arrivé au terme de son contrat avec le PSG. Mbappé est ainsi arrivé à Madrid et de grosses questions se sont immédiatement posées sur son entente avec Vinicius Jr. Des débats encore et toujours d’actualité et qui ont été remis au goût du jour à la suite de la débâcle du Real Madrid face au PSG à la Coupe du monde des clubs. Un sacré casse-tête pour Xabi Alonso, nouvel entraîneur merengue.

Mbappé-Vinicius Jr, le courant ne passe pas ? Pour affronter le PSG, Xabi Alonso avait décidé d’associer Kylian Mbappé et Vinicius Jr au coup d’envoi. Une union qui n’a clairement pas fonctionné d’un point de vue offensif tandis que défensivement, les deux stars du Real Madrid étaient loin d’être les plus impliquées alors que l’entraîneur merengue demandent un investissement total de ses troupes. Entre le Français et le Brésilien, ça ne fonctionne donc toujours pas. Peuvent-ils alors réellement cohabiter ensemble au Real Madrid ?