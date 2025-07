Mercato - OM : Transfert bouclé, il sort du silence !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Annoncé proche de rejoindre Montpellier, Soumaïla Traoré est finalement retourné au FC Versailles, où il était prêté depuis le mois de janvier dernier, dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. Un club qui le voulait déjà avant l'intérêt du MHSC et que le milieu de terrain de l’OM est très heureux de retrouver.

Après avoir vu son départ à Montpellier être annulé à la dernière minute, Soumaïla Traoré est finalement retourné au FC Versailles, où il était parti en prêt en janvier dernier. Mercredi, le club de National a officialisé le retour du milieu de terrain âgé de 20 ans en provenance de l’OM : « Profil défensif, travailleur et mature, Soumaïla a convaincu par son sérieux et sa régularité. Il rejoint officiellement le club en prêt avec option d’achat jusqu’à la fin de la saison 2025–2026, et portera à nouveau le numéro 28. Le club se félicite de pouvoir compter à nouveau sur un joueur de sa qualité. »

« Je suis donc content de revenir au sein de ce club, qui est devenu comme une famille » « Avant même de partir à Montpellier, le FC Versailles me voulait déjà. Depuis mon premier prêt la saison dernière, les dirigeants du club ont voulu que je reste. En effet, il voulait renouveler mon prêt avec l’Olympique de Marseille où je suis encore sous contrat. Je suis donc content de revenir au sein de ce club, qui est devenu comme une famille. Maintenant, il faut me remettre au travail pour pouvoir être prêt dès la reprise de la nouvelle saison en National 1 », a confié Soumaïla Traoré après l'officialisation de son retour au FC Versailles, dans un entretien accordé à Africafoot.