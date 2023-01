L’OM tente un gros transfert, Barcelone lui fait de l’ombre

Thomas Bourseau

Après avoir fait le tour de la question dans le football anglais et à Crystal Palace, Wilfried Zaha songerait sérieusement à tout plaquer à la prochaine intersaison et à profiter de son statut d’agent libre pour se lancer un nouveau challenge. Un profil qui plairait à l’OM, mais également au FC Barcelone entre autres.

Et si Pablo Longoria frappait un joli coup sur le marché des transferts pour l’été prochain ? Le président de l’OM se serait penché sur le dossier Wilfried Zaha selon les informations divulguées par 90min dernièrement. Et bien qu’il soit confronté à une belle concurrence en Europe pour l’ailier de Crystal Palace, Longoria aurait ses chances pour Wilfried Zaha.

Wilfried Zaha prêt à quitter l’Angleterre ?

C’est en effet ce que 90min révélait ces dernières semaines. En raison de sa volonté de connaître une nouvelle expérience après avoir effectué toute sa carrière dans le football anglais, Zaha (30 ans) serait partisan de l’idée de vivre à l’étranger. Pour autant, rien n’assure en l’état que l’OM sera son choix définitif.

Le Barça se prépare pour Wilfried Zaha, à l’instar de la Juventus