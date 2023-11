L’OM tente un gros sur le mercato, une offre à 25M€ va partir ?

Benjamin Labrousse

Lors du dernier mercato estival, l’OM a réalisé plusieurs transferts ambitieux, mais a également connu quelques échecs. Comme l’a lui-même révélé Sacha Boey, le club phocéen a tenté de s’attacher les services du jeune latéral droit français. Étincelant du côté de Galatasaray, Sacha Boey pourrait finalement atterrir en Italie, où l’Inter Milan s’apprête à dégainer une offre conséquente.

« Le Cameroun est mon pays d’origine, mais je ne me sens pas assez proche de lui pour le représenter » . En juin dernier, Sacha Boey accordait un long entretien à SO Foot dans lequel le latéral droit formé au Stade Rennais expliquait avoir repoussé les avances des Lions indomptables . Le Français natif de Montreuil pourrait d’ailleurs prochainement prétendre à une place en équipe de France, lui qui enchaîne les bonnes prestations avec Galatasaray. D’ailleurs, le mercato estival de Sacha Boey a été agité il y a quelques mois, avec notamment l’OM qui souhaitait rapatrier le joueur en Ligue 1.

L’OM rayonne, il calme tout le monde avec ce joueur https://t.co/yyfEeAaJWX pic.twitter.com/raNnwBGJdw — le10sport (@le10sport) November 11, 2023

«Marseille avait une offre»

Dans un entretien accordé au média Le Carré , Sacha Boey a en effet confirmé un intérêt de l’OM à son égard, lui le supporter du PSG : « Les nouvelles de Marseille étaient vraies. Je ne sais pas ce qui s'est passé après, mais Marseille avait une offre. Si c’est possible pour un Parisien de jouer pour l’OM ? Oui, c'est possible. Beaucoup de footballeurs ont joué. Je suis Parisien. C'est impensable d'être parisien et de ne pas supporter le PSG » .

L’Inter Milan prêt à dégainer 25M€ pour Boey