En direct, il lâche une annonce inquiétante sur le mercato du PSG

Thomas Bourseau

Le PSG s’est-il raté sur la conception de son équipe au dernier mercato ? Le club de la capitale a laissé filer quelques tauliers qui formaient la colonne vertébrale de l’effectif parisien. Dans l’esprit d’Emmanuel Petit, le Paris Saint-Germain n’est pas plus fort que la saison dernière. Explications.

Emmanuel Petit n’est pas convaincu du mercato estival effectué par la direction du PSG. À la dernière intersaison, le club de la capitale a fait le choix de faire ses adieux à plusieurs stars de l’effectif comme Sergio Ramos, Neymar, Marco Verratti ou encore Lionel Messi.

Le PSG s’est affaibli au mercato, l’avis tranché d’Emmanuel Petit

Du point de vue d’Emmanuel Petit, champion du monde 98, le PSG se serait affaibli à chaque ligne en qualité. Présent pour l’émission de vendredi chez Rothen s’enflamme, l’ancien joueur de l’OM pointe du doigt les différentes carences au sein de la colonne vertébrale du onze de départ du PSG.

«Je ne vois pas de choses nouvelles qui me laissent penser qu’on est sur la bonne direction»