L’OM snobe un champion du monde, sa prochaine destination se précise

La rédaction

Poussé dehors par les Tigres, Florian Thauvin est désormais libre de tout contrat. Le champion du monde 2018 envisageait un éventuel retour à l'OM, mais le club phocéen ne voudrait pas vraiment le rapatrier. Malgré tout, le joueur de 30 ans devrait retrouver l'Europe prochainement. Et sa prochaine destination se précise de plus en plus.

Parti de l’OM en 2021, Florian Thauvin avait rejoint André-Pierre Gignac chez les Tigres. Mais son aventure au Mexique a tourné au fiasco, le club mexicain ayant résilié son contrat pour libérer une place d’extra-communautaire. Florian Thauvin se retrouve donc sans club et avait espéré faire son retour à l’OM. Mais au sein du club phocéen, personne n’envisagerait le retour de l’ancien marseillais. Ce dernier devrait donc rebondir ailleurs.

L’OM recale un champion du Monde https://t.co/Cf7c9vCqQF pic.twitter.com/0CMDOZM2pY — le10sport (@le10sport) January 26, 2023

Retour en Europe pour Thauvin ?

Comme révélé par Foot Mercato , Florian Thauvin disposerait de deux nouvelles options pour se relancer. Le champion du monde 2018 serait en effet dans le viseur de l’Udinese, 7e de Serie A. Mais l’Olympiakos serait également sur les traces du joueur de 30 ans. Le club grec tiendrait même la corde pour le moment. Et la tendance semble se confirmer.

L’Olympiakos va passer à l’action