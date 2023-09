L’OM s’en débarrasse, il dévoile les coulisses de son choix

Thibault Morlain

Cet été, l’OM a fait partir certains de ses joueurs afin de faire rentrer de l’argent dans les caisses. Alors que Matteo Guendouzi était l’une des plus grosses valeurs marchandes du club phocéen, son départ était attendu. Il a fini par être acté durant le marché des transferts. Aujourd’hui, Guendouzi se trouve désormais à la Lazio Rome. Et le Français avait ses raisons de s’engager avec le club italien.

Matteo Guendouzi sera donc resté deux saisons du côté de l’OM. Joueur majeur sous Jorge Sampaoli, le Français s’est vu reléguer sur le banc de touche avec Igor Tudor. Il ne faisait alors aucun doute que Guendouzi s’en irait au mercato estival et le changement d’entraîneur avec l’arrivée de Marcelino à l’OM n’aura rien changé. Le milieu de terrain a bien fait ses valises, s’envolant pour la Lazio Rome dans le cadre d’un prêt payant de 1M€ assorti d’une obligation d’achat de 12M€ et 5M€ de bonus.

« Je voulais faire partie de ce club »

Pourquoi rejoindre la Lazio ? Matteo Guendouzi a dévoilé ses raisons. Dans des propos accordés aux médias du club romain, le joueur actuellement prêté par l’OM a avoué : « J’ai choisi la Lazio tout d’abord parce que c’est un gros club avec une histoire, à la fois en Italie et en Europe. Ils ont gagné des trophées dans le passé et je voulais faire partie de ce club où je pouvais continuer de grandir et m’améliorer. J’aimerais gagner quelque chose avec la Lazio ».

« Avoir un excellent entraîneur comme Sarri ici m’a aussi poussé à venir »