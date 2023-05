L'OM sauvé par une folie à 20M€ ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Seulement un an après son arrivée à l'OM, Igor Tudor est déjà annoncé sur le départ. Son nom circule notamment en Italien, où il possède toujours une excellente cote, et plus particulièrement du côté de la Juventus. Néanmoins, la Vieille Dame serait contrainte de lâcher 20M€ pour se séparer de Massimiliano Allegri. Ce qui pourrait rassurer Pablo Longoria.

L'avenir d'Igor Tudor est le sujet brûlant du moment du côté de l'OM. Et pour cause, le technicien croate pourrait quitter le club phocéen seulement un an après son départ. Il faut dire que l'ancien coach de l'Hellas Vérone n'est pas un habitué des longs projets, ce qui refroidit encore plus son futur marseillais.

La Juve surveille la situation de Tudor

D'autant plus que le Juventus, qui sort d'une saison décevante et très mouvementée, scruterait avec attention la situation d'Igor Tudor, qui longtemps été un joueur de la Vieille Dame. Selon les informations de L'EQUIPE , l'entraîneur du PSG est clairement une option étudiée en interne.

Le licenciement d'Allegri coûterait 20M€