L'OM reçoit un avertissement pour cette piste

Avec le départ d’Eric Bailly, l’Olympique de Marseille va devoir se renforcer en défense et la solution pourrait venir de Romain Saïss. Actuellement à Beşiktaş, le défenseur central de 33 ans aimerait beaucoup retrouver la Ligue 1 et ne dirait vraisemblablement pas non à l’OM. Mais pour le moment, son club ne semble pas vouloir faciliter son départ, alors que son contrat se termine dans un an.

Très performant cet hiver avec le Maroc à la Coupe du monde, Romain Saïss ne semble plus vraiment heureux en Turquie. Il souhaiterait en effet quitter Beşiktaş et l’OM pourrait lui offrir l’occasion de retrouver la Ligue 1, lui l’ancien du SCO Angers.

Une première offre refusée ?

Les négociations ne semblent pourtant pas avoir débuté de la meilleure des façons. En effet, Fanatik nous apprend qu’une première offre de l’OM aurait été refusé par Beşiktaş tout récemment. Elle s’élevait vraisemblablement à 4M€, ce qui semble être proche de son prix sur le marché. Les dirigeants du club turc souhaiteraient toutefois le convaincre de rester au moins une saison de plus.

« Apportez 3M€ et Romain pourra aller où il veut »