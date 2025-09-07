L’OM réclame «70 millions» pour un transfert, le PSG l’appelle pour le faire signer !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2000, après seulement une saison à l’OM, Stéphane Dalmat a donc été poussé vers la sortie. C’est au PSG qu’il a finalement posé ses valises. Ne voulant pas s’envoler pour l’Angleterre, où Marseille souhaitait pourtant l’envoyer, le Français a donc filé chez l’ennemi, le club de la capitale étant alors le plus intéressé à l’époque.

Entre l’OM et Stéphane Dalmat, ça n’aura duré qu’une saison. Recruté en 1999, le Français a donc été vendu en 2000 au PSG. Mais voilà que le club phocéen souhaitait l’envoyer en Angleterre à l’époque. « Di Meco et Durand avaient trouvé un accord à Newcastle et à Tottenham, c’était 135 millions de francs à l’époque », a expliqué Dalmat pour Oui Hustle.

« 3 clubs pouvaient payer les 70 millions pour que l’OM récupère sa mise » Stéphane Dalmat ne l’entendait toutefois pas de cette oreille. Ne voulant pas aller en Angleterre, il a donc obtenu gain de cause. Mais comment son transfert de l’OM vers le PSG s’est-il goupiller ? Dans la suite de son entretien, Dalmat a expliqué : « 3 clubs pouvaient payer les 70 millions pour que l’OM récupère sa mise : Monaco, Lyon et le PSG ».