L’OM réclame «70 millions» pour un transfert, le PSG l’appelle pour le faire signer !

Entre l’OM et Stéphane Dalmat, ça n’aura duré qu’une saison. Recruté en 1999, le Français a donc été vendu en 2000 au PSG. Mais voilà que le club phocéen souhaitait l’envoyer en Angleterre à l’époque. « Di Meco et Durand avaient trouvé un accord à Newcastle et à Tottenham, c’était 135 millions de francs à l’époque », a expliqué Dalmat pour Oui Hustle.
« 3 clubs pouvaient payer les 70 millions pour que l’OM récupère sa mise »
Stéphane Dalmat ne l’entendait toutefois pas de cette oreille. Ne voulant pas aller en Angleterre, il a donc obtenu gain de cause. Mais comment son transfert de l’OM vers le PSG s’est-il goupiller ? Dans la suite de son entretien, Dalmat a expliqué : « 3 clubs pouvaient payer les 70 millions pour que l’OM récupère sa mise : Monaco, Lyon et le PSG ».
« Le PSG était intéressé car l’ancien directeur sportif de Lens venait de signer »
« Monaco était plus intéressé par Luccin, Lyon n’était pas intéressé et le PSG était intéressé car l’ancien directeur sportif de Lens venait de signer. Il m’a appelé pour le rejoindre à Paris », a ensuite fait savoir Stéphane Dalmat.