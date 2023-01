L’OM prépare un transfert historique

Arnaud De Kanel

La fin du mercato hivernal se rapproche et l'OM n'en a pas encore fini. Après avoir enregistré l'arrivée de Ruslan Malinovskyi, les Olympiens espèrent boucler la signature d'Ivan Ilic et de Terem Moffi. Mais ce n'est pas tout car une autre piste en provenance d'Espagne pointe le bout de son nez. Il s'agirait du plus gros transfert de l'histoire du club.

L'OM connait un mois de janvier très particulier. Les Phocéens enchainent les victoires et connaissent en même temps un mercato très agité. Ruslan Malinovskyi a signé mais Pablo Longoria espère encore un second renfort offensif afin de pallier la blessure d'Amine Harit. La solution pourrait venir d'Espagne, pour un montant record.

L'OM prépare le plus gros transfert de son histoire

Fort d'un projet de plus en plus solide, l'OM voit grand sur le mercato. Ainsi, le club du sud de la France se serait mêlé à la lutte avec le Real Madrid pour le transfert d'Alberto Moleiro selon Alex Luna, journaliste pour Mundo Deportivo et DAZN . Le joueur de Las Palmas possède une clause libératoire de 30M€, ce qui ferait de lui la recrue la plus chère de l'histoire de l'OM, à égalité avec Dimitri Payet lorsqu'il était revenu de West Ham en 2017.

