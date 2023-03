L'OM prépare un coup machiavélique à Guendouzi

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2025 avec l'OM, Matteo Guendouzi devrait être poussé vers la sortie par sa direction lors du prochain mercato estival. En effet, Pablo Longoria voudrait profiter de la forte valeur marchande de son milieu de terrain pour se remplir les poches. Toutefois, le président de l'OM cacherait ses intentions pour ne pas voir Matteo Guendouzi perdre de sa superbe, ce qui ferait baisser son prix.

A la peine à Arsenal, Matteo Guendouzi a fait ses valises à l'été 2021 pour s'envoler vers Marseille et s'engager en faveur de l'OM. Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2025, l'international français ne devrait plus faire long feu au sein du club phocéen.

«Guendouzi va partir à la fin de cette saison»

En effet, comme annoncé par Daniel Riolo dans l' After Foot , l'OM voudrait se débarrasser de Matteo Guendouzi lors du prochain mercato estival pour encaisser un gros chèque. « Guendouzi est le joueur dont on a le plus parlé pour un départ, car sa valeur marchande a le plus augmenté suite à son début de saison. Il va partir à la fin de cette saison. On s’en doutait et on l’a annoncé assez vite cette année » , a affirmé le journaliste de RMC Sport ce jeudi soir. Dans la foulée, L'Equipe a confirmé la tendance.

L'OM a un plan pour vendre Guendouzi très cher