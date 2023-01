L’OM prépare du lourd avec de «bonnes surprises» 

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Revenu à l’OM cet hiver en tant que conseiller du président, Jean-Pierre Papin a annoncé qu’il discutait avec certaines légendes du club et que des « bonnes surprises » arriveraient dans les mois à venir. De Steve Mandanda à Didier Drogba en passant par Chris Waddle et Franck Ribéry, voici les légendes qui pourraient revenir à Marseille.

Dans son histoire, l’OM a vu passer un bon nombre de grands joueurs. Certains sont devenus des légendes. D’autres n’étaient pas forcément les plus talentueux, du moins sur le papier, mais ont fini par marquer l’histoire du club olympien. Jean-Pierre Papin, lui, a tout. Le talent et le statut de légende du club. Revenu à l’OM cet hiver, Papin ne devrait pas être le dernier. « Je suis un ancien, j’ai joué quelques années dans ce club, j’ai tout gagné. Je pense que c’est important que l’OM retrouve ses anciens. Basile Boli est arrivé, maintenant c’est mon tour, en tant que conseiller du président. Je suis en relation avec d’autres anciens qui aimeraient bien revenir. Je crois que vous aurez de bonnes surprises dans les mois à venir… Il y a un projet destiné aux anciens, l’idée est d’en réunir un certain nombre pour diverses opérations, qui peuvent aller des matchs d’exhibition aux missions de représentations en tant qu’ambassadeur », a confié Jean-Pierre Papin dans un entretien accordé à La Provence.

Mandanda en tête de liste, nouvelle chance pour Di Meco et Barthez ?

L’OM attend des légendes mais lesquelles ? Les possibilités sont nombreuses. Steve Mandanda, forcément, est dans la liste. Même s’il est parti au Stade Rennais l’été dernier, le joueur le plus capé de l’histoire de l’OM sait que la porte sera toujours ouverte. Pareil pour Fabien Barthez, vainqueur de la Ligue des Champions en 1993 avec Marseille. Déjà revenu en 2004, le champion du monde 98 pourrait répéter l’expérience, près de 20 ans plus tard. Eric Di Meco, lui aussi vainqueur de la coupe aux grandes oreilles en 1993, a déjà pris la poste de directeur sportif… sans succès. Pablo Longoria pourrait être tenté de l’attirer une nouvelle fois.

L’OM rêve encore de Drogba

Abedi Pelé a déjà vu ses fils passer à l’OM, l’heure de son retour pourrait arriver prochainement. Josip Skoblar, qui a entraîné l’OM en 2001, est tout à fait éligible et peut se voir proposer un rôle. Toujours à l’étranger, Chris Waddle n’a jamais quitté les esprits des supporters de l’OM. Sa technique a fait rêver le Vélodrome qui serait plus qu’heureux de le voir revenir. Lui aussi habile techniquement, Franck Ribéry vient de prendre sa retraite et serait peut-être attiré par une reconversion à l’OM. Mamadou Niang a fait le bonheur du club olympien à la même époque et son nom plaît toujours autant à Marseille. Jeune retraité, Samir Nasri prend plaisir avec son activité de consultant mais si l’opportunité de faire son retour à l’OM se présente, l’ancien international français pourrait être séduit. Tout comme Didier Drogba ! Il n’a jamais caché qu’il reviendrait un jour à Marseille, le peuple olympien l’attend toujours. Drogba fait peut-être partie des «bonnes surprises» dont parle Jean-Pierre Papin...