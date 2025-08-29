L'OM plutôt que le PSG : Un champion du monde conseillé en direct pour son futur transfert !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd'hui à l'Inter Milan, Benjamin Pavard pourrait bien retrouver le championnat de France cet été. En effet, l'ancien joueur du LOSC est annoncé dans le viseur de l'OM en cette fin de mercato. Aux yeux de Nabil Djellit, l'option olympienne est la meilleure pour Pavard, encore plus que signer au PSG.

A défaut de recruter Joel Ordonez, l'OM pourrait finalement se rabattre sur Benjamin Pavard. En effet, l'international français de l'Inter Milan plairait au club phocéen et l'intérêt serait réciproque. Direction donc Marseille pour le champion du monde ? Pavard aurait tout à y gagner, plus en tout cas qu'en allant au PSG.

« C'est gagnant-gagnant » C'est Nabil Djellit, sur le plateau de L'Equipe du Soir, qui a conseillé à Benjamin Pavard de signer à l'OM. En effet, le journaliste a confié : « L'OM, ça ne peut pas lui faire du mal, c'est gagnant-gagnant. Ils sont en Ligue des Champions, Didier Deschamps ce qu'il regarde c'est la Ligue des Champions ».