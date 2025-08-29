L'OM plutôt que le PSG : Un champion du monde conseillé en direct pour son futur transfert !

Aujourd'hui à l'Inter Milan, Benjamin Pavard pourrait bien retrouver le championnat de France cet été. En effet, l'ancien joueur du LOSC est annoncé dans le viseur de l'OM en cette fin de mercato. Aux yeux de Nabil Djellit, l'option olympienne est la meilleure pour Pavard, encore plus que signer au PSG.
A défaut de recruter Joel Ordonez, l'OM pourrait finalement se rabattre sur Benjamin Pavard. En effet, l'international français de l'Inter Milan plairait au club phocéen et l'intérêt serait réciproque. Direction donc Marseille pour le champion du monde ? Pavard aurait tout à y gagner, plus en tout cas qu'en allant au PSG.
« C'est gagnant-gagnant »
C'est Nabil Djellit, sur le plateau de L'Equipe du Soir, qui a conseillé à Benjamin Pavard de signer à l'OM. En effet, le journaliste a confié : « L'OM, ça ne peut pas lui faire du mal, c'est gagnant-gagnant. Ils sont en Ligue des Champions, Didier Deschamps ce qu'il regarde c'est la Ligue des Champions ».
« Le PSG, il va être un parmi les autres »
« S'il est bon avec l'OM, tout le monde va dire qu'il tire l'OM veut le haut. S'il faut choisir un club en France, c'est celui-là. Le PSG, il va être un parmi les autres. Mais là, il peut arriver avec un rôle de leader positif », a poursuivi Djellit. A voir ce qu'il en sera de l'avenir de Pavard.