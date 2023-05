L’OM passe à l’offensive pour un crack

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Alors que le mercato ouvrera ses portes le 10 juin, l’OM a déjà lancé son processus de recrutement. En quête d’un milieu de terrain supplémentaire, le club olympien s’intéresse à Pape Matar Sarr. L’international sénégalais, qui joue peu à Tottenham, pourrait débarquer en prêt à Marseille.

Mercato lancé pour l’OM. Après la nouvelle défaite la semaine dernière contre Brest, le club olympien est désormais sûr et certain de finir à la 3ème place du championnat. Il faudra donc passer par le tour préliminaire et les barrages pour décrocher son ticket pour la Ligue des Champions.

Pablo Longoria apprécie le profil de Pape Matar Sarr

L’OM a conscience du défi et a déjà lancé son recrutement. Même si la paire Valentin Rongier - Jordan Veretout a donné satisfaction, la direction marseillaise souhaite se renforcer au milieu de terrain. A en croire les informations de Foot Mercato , Pablo Longoria apprécierait le profil de Pape Matar Sarr, le joueur de Tottenham.

C’est confirmé, l’OM a choisi son nouvel entraîneur https://t.co/puUFYCMwp5 pic.twitter.com/ByPg1Ebz9B — le10sport (@le10sport) May 30, 2023

Un prêt est privilégié

Forcé au FC Metz, Pape Matar Sarr a débuté en professionnel à seulement 15 ans et demi. En Angleterre, son temps de jeu est moins important et l’OM espère en profiter. Le club olympien privilégierait un prêt mais pour le moment, cette opération n’est qu’au stade de l’intérêt. Affaire à suivre…