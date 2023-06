L’OM passe à l’action avec un entraîneur, sa décision est connue

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Devenu la priorité de l’OM après l’échec des négociations avec Marcelo Gallardo, Paulo Fonseca est lui disposé à rejoindre la cité phocéenne. Cependant, le LOSC ne compte pas laisser partir son entraîneur et l’a fait savoir dimanche par la voix de son président. De son côté, le technicien portugais a tranché sur la question.

L’OM est en pleine galère dans sa recherche d’entraineur. Alors qu’il pensait tenir le candidat idéal avec Marcelo Gallardo, Pablo Longoria a finalement connu un échec avec l’Argentin, pas convaincu par le projet phocéen. Le président de l'OM n’a pas traîné avant de rebondir, passant à l’action avec Paulo Fonsaca comme vous l’avait révélé le10sport.com. Problème, le LOSC n’entend pas céder son entraineur.

Le LOSC retient son coach

Olivier Létang s’est en effet montré très clair au sujet de l’avenir de Paulo Fonseca, sous contrat jusqu’en juin 2024. « Paulo Fonseca sera l'entraîneur du LOSC l'année prochaine. Nous sommes très fiers qu'il soit courtisé, ça prouve la qualité de son travail et de notre projet au sein du LOSC. Il a eu l'honnêteté de m'informer rapidement des intérêts de certains clubs pour lui. J'aurais aimé que ces clubs en fassent de même mais la priorité du jour est de rassurer nos supporters sur la stabilité de notre projet et de notre staff », a lancé dimanche soir le président lillois, dans des propos relayés par L’Équipe . Et de poursuivre : « Paulo est bien au LOSC et avec lui, nous espérons atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. »

Fonseca ne part pas au clash