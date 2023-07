L’OM loupe un transfert à 80M€

Thibault Morlain

A l’été 2019, le LOSC a touché le jackpot, vendant Nicolas Pépé à Arsenal pour une somme atteignant les 80M€. Les Dogues réalisaient là une énorme plus-value puisque l’Ivoirien avait été acheté, deux ans plus tôt à Angers, pour environ 10M€. Une incroyable opération qui doit forcément faire des jaloux et l’OM peut notamment s’en mordre les doigts. Le club phocéen aurait en effet pu toucher le gros lot avec Nicolas Pépé.

Ces dernières années, si l’OM a réussi certains jolis coups sur le marché des transferts, le club phocéen est également passé à côté de très grosses opérations. A Marseille, on peut notamment s’en vouloir à cause de Nicolas Pépé. En effet, le LOSC avait revenu l’Ivoirien à Arsenal pour 80M€. Mais voilà que c’est l’OM qui aurait pu toucher ce pactole, mais finalement, le club phocéen n’avait pas voulu boucler le transfert avec Angers, quelques mois avant que Lille ne rafle la mise.

Pour Colin Interview , Nicolas Pépé a d’ailleurs raconté les coulisses de son transfert avorté à l’OM. L’ailier ivoirien a alors expliqué : « En décembre, 6 mois après que j’ai débuté en Ligue 1, il y a Marseille qui arrive. Il y a un accord avec les deux clubs, mes agents commencent à discuter avec eux, on arrive à un accord total. C’est un truc de fou ça en plus. Mes agents sont dans le train pour aller à Marseille et négocier le contrat et pendant qu’ils sont dans le train je ne sais pas ce qu’il s’est passé. Quand ils arrivent à Marseille dans le bureau ils leur disent c’est mort. Ils leur disent qu’Angers a demandé un peu plus et nous on était basé sur un budget. On avait dit tant ils avaient accepté et au dernier moment vous avez augmenté ».

