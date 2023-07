Tout est prévu pour Mbappé, le PSG peut trembler

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat en juin 2024, Kylian Mbappé place le PSG dans une situation inconfortable. Du côté du Real Madrid, c’est l’inverse. Le plan est parfait pour Florentino Perez qui se frotte les mains face à la position de l’attaquant français qui a refusé d’activer l’option pour une saison supplémentaire.

Le feuilleton Mbappé va-t-il encore s’animer dans les prochaines semaines ? Frustré d’avoir appris que son attaquant n’activerait pas son option pour une saison supplémentaire, le PSG aurait fixé un ultimatum au capitaine de l’équipe de France : soit il prolonge soit il part. La situation idéale pour le Real Madrid comme le raconte Ramón Álvarez de Mon.



Le Real se tient prêt

« Je ne pense pas qu'on ait dit au Real Madrid qu'il voulait partir à tout prix. Je pense qu'on leur a dit que "cet été, il pourrait y avoir des situations de départ" », explique dans une premier temps le journaliste espagnol sur YouTube avant d’ajouter que le plan se déroule parfaitement du point de vue du Real Madrid.

«Tout se passe comme prévu»