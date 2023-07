Un joueur s’annonce à l’ASSE !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé l’été dernier à l’ASSE, Thomas Monconduit a vécu une première saison animée chez les Verts qui se sont finalement maintenus en Ligue 2. Une situation qui pourrait le pousser à envisager un départ, au point que son nom circule pour un retour à Amiens. Mais le milieu de terrain annonce qu’il va bien rester à Saint-Etienne.

Mercato : Il lâche une grande annonce sur son retour à l’ASSE https://t.co/hVyATgVipW pic.twitter.com/1KRJdVkoGu — le10sport (@le10sport) July 3, 2023

Monconduit va rester à l’ASSE

« J'ai très envie de reprendre. J'ai fait un truc que je n'ai pas fait depuis dix ans : Je vais courir tous les jours. Pour moi avant, les vacances c'était vraiment les vacances. Là je vais courir, je fais mon gainage, j'ai envie d'être prêt tout simplement. J'ai envie de faire une grosse saison, j'ai envie que l'on remonte en Ligue 1. Je sais ce que c'est mais Amiens c'est Amiens, Saint-Étienne c'est un step au-dessus. La ferveur qu'il y a dans la ville, si tu montes, ça peut-être la folie. Je savais que la saison dernière ce ne serait pas possible. Mais cette année, on repart de zéro, ça m'anime de fou. J'ai vraiment envie de réussir », explique le milieu de terrain dans le le podcast " Avec ou sans sucre ", avant de revenir sur sa signature à l’ASSE la saison dernière.

Les coulisses de sa signature