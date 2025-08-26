L’OM lâche une bombe sur Rabiot : «Le club a besoin de lui…»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Roberto De Zerbi a lâché une petite bombe samedi après la victoire de l'OM contre le Paris FC, indiquant noir sur blanc qu'il était prêt à tendre la main à Adrien Rabiot pour le réintégrer à son effectif. Une annonce commentée par Pierre Ménès, qui va dans le sens du coach italien de l'OM et milite pour une happy end entre Rabiot et ses dirigeants.

Le 15 août dernier, en marge de la défaite concédée par l'OM sur la pelouse du Stade Rennais (1-0), Adrien Rabiot a eu une violence altercation avec Jonathan Rowe dans le vestiaire, et les deux joueurs en sont venus aux mains. Résultat des courses, ils ont tout les deux été placés sur la liste des transferts par la direction de l'OM, qui a fermement condamné leur attitude. Mais ce feuilleton a connu un nouveau rebondissement inattendu samedi...

Incroyable, De Zerbi prêt à garder Rabiot ? Interrogé en conférence de presse après la victoire de l'OM face au Paris FC (5-2), Roberto De Zerbi a laissé entendre qu'il était prêt à réintégrer Adrien Rabiot dans son effectif malgré le divorce qui semblait inéluctable : « Même s'il a fait une erreur, j'espère, et pas seulement pour la valeur du joueur, mais aussi pour celle de la personne, qu'il y a les conditions pour réparer les choses (…) Je tends la main à tout le monde. Si je peux aider à résoudre cette chose, je suis prêt à tout faire. Pas pour le joueur, mais pour la personne et pour le bien de tous », a lâché le coach italien. Une annonce qui a fait l'effet d'une bombe.