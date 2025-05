L'OM l'a traumatisé, «il ne s’en est jamais remis»

Axel Cornic

Véritable révélation de la saison dernière avec le Stade Brestois, Lilian Brassier semblait pouvoir devenir le nouveau patron de la défense de l’Olympique de Marseille. Il n’a finalement pas fait long feu, puisqu’il est parti seulement quelques mois après son arrivée, avec un prêt qui s’est terminé lors du mercato hivernal.

L’été dernier, les dirigeants de l’OM ont pris la décision de tout changer, pour commencer un tout nouveau cycle avec Roberto De Zerbi. Il y ainsi eu plus d’une dizaine de recrues, mais toutes n’ont pas vraiment apporter satisfaction...

L’échec Brassier à l’OM

L’exemple parfait est évidemment Lilian Brassier, qui semblait pourtant être le très gros coup de Pablo Longoria. « L’an dernier il avait fait Brassier, qui avait fait une grosse saison » a analysé Éric Di Meco, sur RMC Sport. « Mais il vient chez et il n’y arrive pas. Peut-être pas les capacités mentales. Il a fait une bourde au Vélodrome et il ne s’en est jamais remis ».

« Je ne cherche pas d’excuses, ça fait partie de ma carrière, je le vis bien et il faut avancer »

Le principal intéressé ne garde toutefois aucun mauvais souvenir de son passage à l’OM, comme il l’a récemment confié dans un entretien accordé à So Foot. « Il y a tellement de joueurs qui changent de club et qui ont un peu plus de mal. Je ne cherche pas d’excuses, ça fait partie de ma carrière, je le vis bien et il faut avancer » a déclaré Lilian Brassier, qui a depuis rebondi du côté du Stade Rennais.