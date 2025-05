Départ de De Zerbi : L’ultimatum à l’OM ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Roberto De Zerbi pourrait-il prendre une page du livre de Jorge Sampaoli et claquer la porte de l’OM en raison d’une insatisfaction personnelle sur le mercato piloté par la direction sportive ? L’Argentin avait fait le coup en 2022. Mais Daniel Riolo ne croit pas à un ultimatum de ce genre. Explications.

A l’OM, chaque été peut être synonyme de changement d’entraîneur. Et ce, depuis la décision de Jorge Sampaoli de quitter le club dès le 1er juillet 2022 en raison d’une insatisfaction de l’Argentin concernant le début du mercato avec les arrivées de Samuel Gigot et d’Isaak Touré. Daniel Riolo ne le sait que trop bien.

«Les précédents récents montrent que tout peut arriver»

Un an après Sampaoli, c’est Igor Tudor qui jetait l’éponge avant que Marcelino dépose sa démission au terme de trois mois d’aventure à l’OM, succédé par Gennaro Gattuso remercié au bout de quelques semaines seulement lui aussi. Quid de Roberto De Zerbi ? L’éditorialiste de RMC n’a pas été prêt à faire le pari, à 100 %, de sa continuité sur les ondes de la radio. « Les précédents récents montrent que tout peut arriver ».

Pas de rupture avec Roberto De Zerbi malgré le mercato ?

Pour autant, Daniel Riolo estime même qu’une promesse non tenue sur le mercato par les dirigeants de l’OM ne déboucherait pas sur une rupture avec Roberto De Zerbi. « Je ne le vois pas maintenant dire qu’il ne continue pas même s’il peut dire durant le mercato : « Ah vous m’aviez promis des joueurs et ils ne viennent pas ». En plus, il irait où ? Je ne sais pas s’il intéresse vraiment le Milan AC ».