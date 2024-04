L’OM l’a rendu «heureux» avant le divorce !

Thomas Bourseau

Le temps d’une saison, Nuno Tavares (24 ans) a goûté à la ferveur de l’Orange Vélodrome à l’OM. Prêté par Arsenal, sans option d’achat, le latéral gauche portugais a révélé avoir passé le meilleur moment de sa carrière et avoir été heureux à Marseille. Avant que tout s’arrête.

Depuis 2021 et son transfert à Arsenal en provenance du Benfica Lisbonne, Nuno Tavares n’a cessé de bouger. A l’été 2022, les Gunners le prêtent à l’OM pour une saison sans option d’achat. Pour son plus grand bonheur.

Nuno Tavares était au firmament à l’OM

« Oui, ça a été le meilleur moment de ma carrière. J'ai eu des stats intéressantes. En France, le football est plus physique, plus rapide qu'au Portugal. Ce n'est pas aussi "compétitif" que le Championnat anglais, mais j'ai beaucoup aimé le foot français pour son intensité » . a confié Nuno Tavares à L’Équipe avant de rendre hommage à Igor Tudor, son coach à l’OM. « C'est toujours différent quand un club et un entraîneur vous font confiance, parient sur vous. Igor Tudor est l'entraîneur qui m'a accordé le plus sa confiance avec Jorge Jesus ».

«J’ai adoré Marseille»