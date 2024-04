Mercato - OM : Un coup de balai légendaire est réclamé !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Pour la deuxième année consécutive, l'OM ne parviendra pas à se qualifier pour la prochaine Ligue des champions. A moins d'une incroyable série de victoires, le club phocéen a certainement dit adieu à ses rêves. Pour le journaliste marseillais Nicolas Filhol, il est temps pour Pablo Longoria de faire le ménage dans le vestiaire et de reconstruire le groupe.

L'objectif pour l'OM est désormais de se qualifier pour la Ligue Europa. Une non-qualification pour l'Europe serait synonyme de désastre économique pour le club, qui s'appuie sur plusieurs gros salaires. Pour le journaliste Nicolas Filhol, Pablo Longoria a commis énormément d'erreurs et doit profiter de l'intersaison pour faire le ménage dans l'effectif, à commencer par les gardiens de but. « Lopez ? Pour moi c’est insuffisant. Il faut trouver un gardien un peu plus fort, pourquoi pas en France. Blanco ? Il a un salaire de 200 000€, je le sors. Il ne sert à rien Si peux sortir les deux gardiens, je le ferais » a confié le journaliste de Football Club Marseille .

Mercato : Ignoré, il claque la porte de l’OM https://t.co/wQEMdtxXBS pic.twitter.com/338cMlsq6p — le10sport (@le10sport) April 9, 2024

Un ménage est réclamé

Les cadres du groupe comme Jonathan Clauss ne seraient pas épargnés. « A un an de la fin de son contrat et avec les embrouilles, je dis bye bye Clauss. En Ligue 1 c’est du top niveau, mais un peu trop irrégulier. Gigot pour moi c’est compliqué, trop limité. S’il un club de Ligue 1 le veut, je le laisse partir. Garcia ? J’essaye aussi de le refourguer en Suisse. Kondogbia est très irrégulier avec un gros salaire, j’ai des doutes. Veretout est un taulier, mais il a un gros salaire et il est trop inconstant. Si j’ai une opportunité, je le sors. Sarr ? Je le laisse partir aussi. Il est très brouillon techniquement, je ne suis pas convaincu. Luis Henrique ? Vente définitive au Brésil. Correa, on n’en parle pas » a lâché Filhol.

L'incertitude Aubameyang