L'OM grille le PSG pour un transfert, c’est historique

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Dès son arrivée au Paris Saint-Germain, Luis Campos a activé de nombreuses pistes, privilégiant les jeunes joueurs à fort potentiel. Le Portugais avait ainsi coché le nom d’Ivan Ilic, évoluant du côté de l’Hellas Vérone, mais l’OM est en route pour griller toute la concurrence et boucler la venue de l’international serbe.

Alors que l’OM est enfin parvenu à s’attacher les services de Ruslan Malinovskyi cet hiver, Pablo Longoria est à la tâche pour boucler un deuxième dossier en ce mois de janvier. Les discussions sont en cours pour le transfert d’Ivan Ilic, qui pourrait avoisiner 18M€ bonus compris. Le milieu serbe, sous contrat jusqu’en 2026, devrait finir la saison à l’Hellas Vérone avant de filer à l’OM en cas d’accord avec toutes les parties.

L’OM bien placé pour Ilic

S’il parvient à ses fins, Pablo Longoria réaliserait un gros coup puisque l’international serbe suscite de nombreuses convoitises. Rien qu’en Serie A, Naples, la Lazio ou encore le Torino sont intéressés par le profil d’Ivan Ilic, et les prestations de ce dernier n’ont pas échappé non plus à Luis Campos.

Le PSG lorgnait aussi Ivan Ilic