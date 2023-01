Le PSG embarrassé par un transfert, grosse pression en privé

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Recruté l’été dernier par le PSG, Renato Sanches a rejoint son ancien entraîneur Christophe Galtier, avec qui il espérait s’imposer au sein du club de la capitale. Mais depuis, le Portugais peine à trouver sa place dans l’effectif, la faute à de nombreuses blessures. En interne, on espère ainsi le voir se relancer.

Promis à un grand avenir au début de sa carrière, Renato Sanches n’est pas parvenu à répondre à toutes les attentes, la faute à un physique qui lui fait défaut. Cela n’avait pas empêché Christophe Galtier et Luis Campos de vouloir mettre la main sur lui lors du dernier mercato estival, les deux hommes gardant un excellent souvenir du Portugais au LOSC, mais ce transfert estimé à 15M€ pour le PSG fait depuis figure d’échec.

Seulement trois titularisations

Avec seulement 14 matches au compteur, pour 3 titularisations, Renato Sanches apparaît jusqu’à maintenant comme une erreur de casting au PSG. Une fois encore, ses pépins physiques l’empêchent d’enchaîner et privent Christophe Galtier d’un atout non négligeable pour son entrejeu. En interne, on espère logiquement que la situation évoluera dans le bon sens rapidement.

Galtier et Campos attendent le vrai Renato Sanches