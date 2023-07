L'OM fonce sur une pépite brésilienne, le verdict tombe

Jean de Teyssière

L'OM débute son stage en Allemagne ce lundi et pour le moment, seules deux recrues ont rejoint le club marseillais. Les deux anciens joueurs de l'Atlético de Madrid, Geoffrey Kondogbia et Renan Lodi ont étoffé le groupe phocéen et le club n'en a pas encore fini avec le mercato. Mais alors que l'OM semblait partir sur la piste Cuiabano, il semblerait qu'il n'y ait jamais rien eu de la sorte.

À moins de trois semaines du premier match du troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions, l'OM continue son chantier et tarde pour le moment à officialiser des recrues. Seules deux sont arrivées au club, mais cela ne semble pas encore suffisant.

Cuiabano bientôt un joueur de l'OM ?

Dimanche, le journaliste turc Ekrem Konur dévoilait que l'OM en pinçait pour l'attaquant brésilien de Gremio, Cuiabano. Âgé de 20 ans, son profil intéresserait l'OM qui cherche à se renforcer un peu partout, y compris offensivement.

Mercato : L'OM sort du silence pour ses bannis https://t.co/OwMeC3NFjx pic.twitter.com/kDiBOLKGre — le10sport (@le10sport) July 17, 2023

Aucun intérêt de l'OM pour Cuiabano