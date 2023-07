Mercato : Il a décidé pour son transfert, l'OM va jubiler

Axel Cornic

Avec les doutes toujours plus nombreux autour de l’avenir d’Alexis Sanchez, à l’Olympique de Marseille on semble avoir décidé de prendre les devants. Ainsi, de nouvelles pistes offensives ont été explorées et Pablo Longoria souhaiterait notamment boucler un gros coup avec Pierre-Emerick Aubameyang, sous contrat avec Chelsea jusqu’en juin 2024.

Qui sera la nouvelle star de l’OM ? Alors que l’avenir marseillais en Ligue des Champions n’est pas encore décidé, Pablo Longoria cherche toujours une solution pour Alexis Sanchez, dont le contrat s’est terminé le 30 juin dernier et qui n’a toujours pas donné la moindre réponse à son club.

Aubameyang, la nouvelle star de l’OM ?

Plus le temps passe et plus le Chilien s’éloigne de l’OM, qui aurait donc commencé à travailler sur d’autres pistes. Cela serait le cas avec Pierre-Emerick Aubameyang, annoncé comme la nouvelle priorité sur le mercato marseillais.

Il ne voudrait plus entendre parler de Chelsea