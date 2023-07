L’OM fait une grande annonce sur son buteur

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Arrivé à l’OM l’hiver dernier pour 32M€, Vitinha n’a pas connu des débuts évidents avec le club olympien. Buteur à deux reprises pour le premier match amical de la saison, l’attaquant portugais a confiance en son potentiel. Et le club olympien, lui aussi, ne doute pas de sa recrue hivernale.

En panne de buteur, l’OM a déboursé 32M€ pour s’attacher les services de Vitinha l’hiver dernier. Un transfert énorme puisqu’il s’agit tout simplement du plus gros montant déboursé par le club olympien. Mais pour le moment, l’OM n’est forcément pas convaincu par les débuts de Vitinha. Avec deux petits buts depuis son transfert, Vitinha n’a pas rassuré les sceptiques, même s’il garde confiance en son potentiel.

Vitinha veut montrer sa vraie valeur

« Concernant le montant du transfert, je sais qu’il faut être performant pour justifier cet investissement. Et je vais montrer aux supporters que les 32 millions d’euros en valaient la peine ! Je suis un joueur de combat qui n’abandonne pas, c’est d’ailleurs ce qui m’a amené ici. C’est également ce qui m’amènera vers de nouveaux sommets et me permettra d’aider le club à grandir. La saison prochaine, vous verrez un Vitinha avec plus de rendement qu’au cours des six premiers mois », a lâché l’attaquant de l’OM dans un entretien accordé à O Jogo.

«On n’a aucun doute sur ce qu’il est capable de faire»