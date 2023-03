L'OM était prévenu, un joli coup a été bouclé

Hugo Chirossel

Recruté contre 7M€ l’été dernier en provenance du Havre, Isaak Touré a été prêté à l’AJ Auxerre jusqu’à la fin de la saison. Annoncé comme un grand talent à son poste, Mathieu Bodmer, directeur sportif du HAC, est revenu sur les raisons de son départ. Après deux saisons passées à évoluer en professionnel, le joueur âgé de 19 ans avait besoin de passer à l’étape supérieure, d'autant plus qu'il ne lui restait qu'un an de contrat.

Parmi les nombreuses recrues du dernier mercato estival de l’OM, on retrouve notamment Isaak Touré. Un joueur qui n’a pas vraiment eu l’occasion de s’illustrer à Marseille et qui a été prêté jusqu’à la fin de la saison à l’AJ Auxerre cet hiver. Un choix payant, le défenseur central âgé de 19 ans faisant l’unanimité à l’AJA, comme le confiait récemment Christophe Pélissier. En ce qui concerne son départ du HAC, il était devenu inévitable.

« Il fallait que le club retrouve une certaine stabilité financière »

C’est en tout cas ce qu’a laissé entendre Mathieu Bodmer, dans une interview accordée à Foot Mercato . « Des regrets après les départs de Touré, Kumbedi et Ba ? Non parce que ce sont des départs qui sont liés à une situation d’urgence. Pour les trois joueurs évoqués, il restait un an de contrat, on n’a pas trouvé de terrain d’entente sur les prolongations pour différentes raisons mais voilà il fallait que le club retrouve une certaine stabilité financière », a déclaré le directeur sportif du Havre.

« Il voulait partir, il a signé à l’OM, c’était aussi un beau projet »