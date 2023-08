L’OM est prévenu, Guendouzi a la cote sur le mercato

Axel Cornic

La non-qualification en Ligue des Champions va pousser l’Olympique de Marseille à faire des choix en cette fin de mercato estival et certains joueurs pourraient être poussés vers la sortie. C’est le cas de Mattéo Guendouzi, qui l’une des plus grosses valeurs marchandes de l’effectif marseillais et qui semble déjà avoir quelques touches à l’étranger.

Il est l’un des noms les plus souvent cités quand on parle d’une possible vente à l’OM. Arrivé en 2021, Mattéo Guendouzi pourrait une nouvelle fois faire parler de lui et la situation du club après l’échec dans la qualification pour la Ligue des Champions pourrait bien sceller son avenir. Il semble d’ailleurs avoir la cote à l’étranger, avec notamment l’Inter ou Galatasaray.

Sarri pousse pour avoir Guendouzi à la Lazio

D’après les informations de Il Corriere dello Sport , c’est la Lazio qui serait le club le plus intéressé par le joueur de l’OM. En cette fin de mercato Maurizio Sarri souhaiterait vendre un milieu entre Macos Antonio et Toma Basic dans les prochains jours, afin de lancer son offensive sur Mattéo Guendouzi.

C’est au moins 20M€ pour l’OM