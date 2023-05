L’OM est menacé pour ce transfert à 30M€

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En quête d'un avant-centre, l'OM semble avoir activé différentes pistes, notamment en Ligue 1. C'est ainsi que Pablo Longoria surveille la situation d'Elye Wahi, grand espoir de Montpellier. Un transfert à 30M€ est évoqué, mais l'OM n'est pas le seul club sur le coup puisque l'AC Milan serait également très intéressé par l'international espoirs français.

Auteur d'une belle saison, l'OM semble bien parti pour terminer sur le podium de Ligue 1 et donc se qualifier pour la Ligue des champions. Par conséquent, le club phocéen pourrait bien se renforcer cet été, comme Pablo Longoria en a l'habitude, et il chercherait notamment à renforcer son secteur offensif.

L'OM cherche toujours un attaquant

En effet, malgré l'arrivée de Vitinha cet hiver pour 36M€, soit le transfert le plus important de l'histoire de l'OM, Pablo Longoria continue de prospecter à ce poste et scruterait notamment la Ligue 1. En plus de Falorin Balogun, la piste menant à Elye Wahi serait également étudiée, dans le cas où Alexis Sanchez quittait Marseille.

L'AC Milan également dans le coup pour Wahi ?