PSG : Messi a vendu la mèche pour son avenir ?

Axel Cornic

Dans seulement quelques semaines, Lionel Messi pourra quitter libre le Paris Saint-Germain, puisque son contrat se termine le 30 juin prochain. Une prolongation semblait possible cet hiver, mais la situation semble avoir basculé et désormais, un départ est de plus en plus évoqués pour le septuple Ballon d’Or… mais pour aller où ?

Le voyage de Lionel Messi en Arabie Saoudite fait énormément parler en ce moment. Il faut dire que l’Argentin a un peu mal choisi son moment, puisque son PSG traverse une fin de saison délicate et avait seulement quelques heures auparavant concédé la victoire au FC Lorient (1-3), dans le cadre de la 33e journée de Ligue 1.

Le PSG coule, un gros malaise éclate en interne https://t.co/Abw5aFKygg pic.twitter.com/iwm5u55crx — le10sport (@le10sport) May 2, 2023

En Arabie Saoudite pour préparer le terrain

Mais ce voyage fait surtout parler parce que l’Arabie Saoudite pourrait être l’avenir de Lionel Messi. Comme le souligne RMC Sport ce mardi, le pays du Golfe Persique serait disposé à le couvrir d’or avec un salaire annuel autour des 400M€, pour remettre sur pieds la rivalité avec Cristiano Ronaldo.

Un indice pour l’avenir de Lionel Messi ?

La présence de Messi en Arabie Saoudite pourrait donc être un premier pas vers une destination exotique, alors qu’un contrat lie les deux parties. L’Argentin est en effet un ambassadeur pour les Saoudiens et promeut depuis quelques temps le tourisme, dans un pays qui n’a pas toujours été très proche du Qatar, son employeur au PSG.