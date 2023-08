L'OM dit non pour ce transfert à 7M€

Hugo Chirossel

Alors qu’il reste une dizaine de jours avant la fermeture du marché des transferts, l’OM est toujours à la recherche de renforts. En ce sens, les dirigeants marseillais sont notamment en quête d’un joueur pouvant évoluer sur le côté gauche. Ces derniers jours, un intérêt pour le joueur du Bayer Leverkusen Nadiem Amiri a été évoqué, mais il ne serait en réalité pas pisté par les Olympiens.

Une nouvelle fois, il y a eu beaucoup de mouvements à l’OM cet été, à commencer par l’entraîneur. Marcelino est arrivé sur le banc marseillais avec un système et des idées de jeu bien différentes de celles de son prédécesseur, Igor Tudor. Afin de satisfaire les besoins de son nouvel entraîneur, l’OM s’est pour le moment attaché les services de six nouveaux joueurs : Geoffrey Kondogbia, Renan Lodi, Pierre-Emerick Aubameyang, Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye, tandis que Ruben Blanco a été recruté définitivement en doublure de Pau Lopez.

Payet quitte l'OM, il n'en revient pas https://t.co/ycBWbKYle9 pic.twitter.com/LVk0NKimCG — le10sport (@le10sport) August 21, 2023

Un latéral et un ailier attendus

Mais l’OM n’en a pas encore terminé avec son mercato estival et d’autres recrues sont espérées d’ici à la fermeture du marché des transferts. Comme indiqué par La Provence , l’Olympique de Marseille est à la recherche de deux profils : un latéral, de préférence capable d’évoluer à droite comme à gauche, afin de suppléer Jonathan Clauss et Renan Lodi, ainsi qu’un joueur de côté pouvant évoluer dans le couloir gauche. En ce sens, la piste menant à Nadiem Amiri a été évoquée ces derniers jours.

L’OM ne s’intéresse pas à Amiri