L’OM dévoile les coulisses du mercato de ses stars

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato hivernal, l'OM aurait pu perdre à la fois Jonathan Clauss et Matteo Guendouzi, qui étaient respectivement suivis de près par l'Atlético de Madrid et Aston Villa. Présent en conférence de presse ce jeudi, Pablo Longoria a lâché toutes ses vérités sur ces deux dossiers.

Durant le mois de janvier, Pablo Longoria a frappé fort sur le mercato. En effet, le président de l'OM a bouclé les signatures de Ruslan Malinovskyi, d'Azzedine Ounahi et de Vitinha. Côté départs, Pablo Longoria a réussi à se séparer de Bamba Dieng, Gerson, Luis Suarez, Isaak Touré et de Pape Gueye, qui n'ont pas réussi à convaincre Igor Tudor depuis le début de la saison. Et le patron de l'OM aurait également pu réaliser de gros coups avec des stars du club.

« Pour Clauss, on a eu une conservation informelle avec l'Atlético»

En effet, l'Atlético de Madrid s'intéressait de près à Jonathan Clauss, tandis que Matteo Guendouzi avait la cote en Angleterre, notamment du côté d'Aston Villa, qui était prêt à lâcher environ 40M€ pour son transfert.

«Pour Guendouzi, on n'a pas eu d'offre officielle venue d’Angleterre»