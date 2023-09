L’OM choisit son nouvel entraîneur, la décision est validée

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce mercredi, l’Olympique de Marseille a officialisé la venue de Gennaro Gattuso pour remplacer Marcelino. La pression est grande sur les épaules de l’Italien, qui a connu des expériences très mitigées à l’étranger en tant qu’entraîneur. De son côté, Faouzi Ghoulam estime que Pablo Longoria a fait le bon choix.

Le nouvel entraîneur de l’OM est donc connu depuis plusieurs heures. Pour succéder à Marcelino, et Jacques Abardonado qui assurait l’intérim, Gennaro Gattuso a été choisi par Pablo Longoria. « Je suis très heureux et fier de rejoindre l'Olympique de Marseille. Un club et un stade, l'Orange Vélodrome, dans lequel j'ai eu l'occasion d'évoluer en tant que joueur, célèbres dans toute l'Europe pour la passion et la ferveur qui s'en dégagent. J'ai hâte de me mettre au travail avec mon nouveau groupe et de relever les prochains défis qui nous attendent », a déclaré l’Italien peu après sa nomination. Le choix fait parler dans la cité phocéenne, avec des expériences mitigées pour le technicien de 45 ans lors de ses passages sur un banc, du côté de Milan ou de Valence. De son côté, Faouzi Ghoulam garde un bon souvenir du Gattuso qu’il a côtoyé à Naples.

« Il fait partie des entraîneurs qui m'ont impressionné »

« Déjà, avec lui, on a gagné la Coupe d'Italie pendant le Covid (en 2020). Il prépare bien ses séances, ses causeries sont bonnes aussi, avec de l'émotion. On sent qu'il prépare ses matches. Il fait partie des entraîneurs qui m'ont impressionné, tactiquement , se souvient Faouzi Ghoulam pour L’Equipe . D'ailleurs, après Naples, je m'attendais à ce qu'il aille dans un grand club, comme Tottenham (avec qui il avait eu des contacts à l'été 2021). Quand on entend parler de Gattuso, forcément, on pense au joueur, à un jeune entraîneur (45 ans), mais on ne s'attend pas forcément à une telle exigence. En tout cas, il garantit du travail. J'ai eu de grands entraîneurs et il en fait partie. »

« Il va redonner une certaine rigueur »