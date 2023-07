L’OM boucle une arrivée, il annonce du lourd

Jean de Teyssière

Exit Igor Tudor, bienvenue Marcelino ! L'OM a signé son troisième entraîneur en trois ans et sa méthode semble cette fois-ci être diamétralement opposée à celle de Tudor ou Jorge Sampaoli. La méthode Marcelino, racontée par ceux qui l'ont côtoyé et qui le connaisse le mieux laisse entendre qu'une relation quasiment filiale pourrait naître entre lui et ses joueurs cette année.

Après quelques semaines de tractations, l'OM a signé son nouvel entraîneur, Marcelino. L'entraîneur espagnol, qui n'a jamais entraîné ou joué autre part qu'en Espagne débute un sacré pari en ayant accepté de venir à l'OM.

Une méthode filiale

Habitués à la rigueur d'Igor Tudor, les joueurs de l'OM devraient se croire un peu en vacances avec l'arrivée de Marcelino. L'Espagnol fait appel à des méthodes beaucoup plus souples que son prédécesseur et tient, comme il l'a expliqué en conférence de presse, à faire passer les relations humaines au premier plan. Ce discours paternaliste tranche totalement avec ce qui a été connu avant à l'OM.

«Les joueurs bossent vraiment avec lui»