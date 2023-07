La mèche est vendue pour le transfert de Guendouzi, c'est une surprise

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, l'OM a bouclé l'arrivée d'un nouveau milieu de terrain avec le transfert de Geoffrey Kondogbia. L'ancien joueur du FC Valence connaît parfaitement se fondre dans le système de Marcelino qu'il connaît déjà parfaitement. Et selon François-Miguel Boudet, il pourrait même être le parfait complément à Mattéo Guendouzi, pourtant régulièrement annoncé sur le départ.

Arrivé en tout début de mercato, Geoffrey Kondogbia est la première recrue estivale de l'OM. L'ancien milieu de terrain du FC Valence va d'ailleurs retrouver Marcelino sous les ordres duquel il a déjà évolué. Mais surtout, il vient renforcer un secteur de jeu désormais très bien fourni. Néanmoins, selon le journaliste François-Miguel Boudet, spécialisé dans le football espagnol, Kondogbia ne devrait pas pousser au départ Mattéo Guendouzi. Bien au contraire, les deux peuvent parfaitement jouer ensemble.

Kondogbia, la bonne pioche pour l'OM ?

« Marcelino a précisé que ce n’était pas une demande personnelle, que c’était engagé avant sa venue. C’est un très bon joueur. Si tu es recruté par Diego Simeone c’est que physiquement tu fais l’affaire et qu’avec les pieds tu n’es pas trop mauvais, surtout quand tu es milieu de terrain. Il avait été élu meilleur joueur de la saison par les supporters qui l’avaient adoré, ils l’avaient surnommé le poulpe. Et puis par rapport par exemple à Rongier, qui est bon, il marque plus, il a une bonne frappe de loin », explique-t-il pour Football Club de Marseille , avant de poursuivre.

Le parfait complément à Guendouzi