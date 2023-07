Attendu à Paris, il joue avec le PSG !

La rédaction

Jusqu’au 31 juillet prochain, le PSG pourrait rapatrier Xavi Simons pour seulement 6M€ grâce à la clause de rachat incluse dans son contrat au PSV Eindhoven. Néanmoins, le principal intéressé n’a pas donné son aval. Pire, il n’aurait pas encore pris de décision.

Xavi Simons n’a cessé de faire des merveilles dans l’entrejeu du PSV Eindhoven cette saison. De quoi donner des idées au comité de direction du PSG et à son conseiller football Luis Campos qui était contre son départ du Paris Saint-Germain à la dernière intersaison, souhaitant que l’international néerlandais de 20 ans prolonge son bail au PSG.

Le PSG lève la clause de rachat de 6M€ de Xavi Simons !

Néanmoins, et bien que Xavi Simons soit parti en tant qu’agent libre du PSG pour le PSV Eindhoven l’été dernier, une clause de rachat a été incluse pour que le Paris Saint-Germain puisse acter son retour entre seulement 6M€ d’ici le 31 juillet. Une fois cette date passée, le PSG ne bénéficiera plus de ladite clause. Néanmoins, à en croire les informations d ’Eindhovens Dagblad , le champion de France aurait déjà pris la décision de lever ladite clause.

Mercato : Le PSG veut régaler Mbappé, c’est la douche froide https://t.co/slnGPZ2b6s pic.twitter.com/hV1HuTabYJ — le10sport (@le10sport) July 12, 2023

Simons, seul décisionnaire pour la clause, n’a pas encore tranché