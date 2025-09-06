L’OM boucle un transfert grâce à… Didier Deschamps !

Encore une fois très actif durant le mercato estival, l'OM a bouclé l'arrivée de 12 nouveaux joueurs, dont 4 sont arrivés le dernier jour du marché. Parmi eux, Benjamin Pavard a été prêté par l'Inter Milan avec une option d'achat estimée à 15M€. Et très clairement, l'ancien défenseur du Bayern Munich a signé à Marseille avec la ferme intention de retrouver du crédit aux yeux de Didier Deschamps à quelques mois de la Coupe du monde.
Dans les dernières heures du mercato, l'OM a été hyper actif, enrôlant pas moins de quatre nouveaux joueurs dont Benjamin Pavard, prêté par l'Inter Milan pour 15M€. Un très joli coup pour le club phocéen comme l'analyse le journaliste de La Provence Fabrice Lamperti, qui assure également que l'objectif premier de Benjamin Pavard est de séduire Didier Deschamps à quelques mois de la Coupe du monde.
Pavard à l'OM pour convaincre Deschamps
« Je n’ai pas trop de doute pour la simple et bonne raison que Benjamin Pavard était titulaire au Bayern puis à l’Inter. Il va arriver pour être le patron de cette défense. Ce ne sera pas le seul parce qu’il y a aussi Nayef Aguerd qui a débarqué dans les dernières heures du mercato. Et puis si Benjamin Pavard vient à l’OM, il sait pour quoi », confie-t-il au micro du podcast de RMC After OM, avant de poursuivre.
«Il vient pour montrer à Didier Deschamps de quoi il est capable»
« Il veut relever ce challenge, il veut briller sous le maillot de l’Olympique de Marseille pour montrer à Didier Deschamps qu’il peut lui faire confiance de nouveau parce que ces dernières saisons, c’est quand même très compliqué pour Benjamin Pavard sous le maillot de l’équipe de France. Donc il vient pour se montrer sous son meilleur jour et montrer à Didier Deschamps de quoi il est capable. Après, comment De Zerbi va mettre tout ça en musique, ça va être une vraie question, une vraie interrogation, parce qu’il n’y a pas longtemps, il n’y avait pas de défenseur et aujourd’hui, il n’y a quasiment que des défenseurs dans cette équipe, donc ça va être un vrai sujet », ajoute Fabrice Lamperti.