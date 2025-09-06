L’OM boucle un transfert grâce à… Didier Deschamps !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Encore une fois très actif durant le mercato estival, l'OM a bouclé l'arrivée de 12 nouveaux joueurs, dont 4 sont arrivés le dernier jour du marché. Parmi eux, Benjamin Pavard a été prêté par l'Inter Milan avec une option d'achat estimée à 15M€. Et très clairement, l'ancien défenseur du Bayern Munich a signé à Marseille avec la ferme intention de retrouver du crédit aux yeux de Didier Deschamps à quelques mois de la Coupe du monde.

Dans les dernières heures du mercato, l'OM a été hyper actif, enrôlant pas moins de quatre nouveaux joueurs dont Benjamin Pavard, prêté par l'Inter Milan pour 15M€. Un très joli coup pour le club phocéen comme l'analyse le journaliste de La Provence Fabrice Lamperti, qui assure également que l'objectif premier de Benjamin Pavard est de séduire Didier Deschamps à quelques mois de la Coupe du monde.

Pavard à l'OM pour convaincre Deschamps « Je n’ai pas trop de doute pour la simple et bonne raison que Benjamin Pavard était titulaire au Bayern puis à l’Inter. Il va arriver pour être le patron de cette défense. Ce ne sera pas le seul parce qu’il y a aussi Nayef Aguerd qui a débarqué dans les dernières heures du mercato. Et puis si Benjamin Pavard vient à l’OM, il sait pour quoi », confie-t-il au micro du podcast de RMC After OM, avant de poursuivre.